Péter Magyar tornou-se, em pouco mais de dois anos, a figura central da oposição na Hungria e o mais sério desafio ao domínio prolongado de Viktor Orbán desde que chegou ao poder em 2010. O que torna o seu caso particularmente incomum é o facto de não vir de fora do sistema, mas sim ser alguém que cresceu e se formou dentro dele.
Péter Magyar, o produto do sistema que foi aliado de Órban e agora o enfrenta na Hungria
11 abr 2026 13:37
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- MadreMedia · Atualidade · 11 abr 2026 10:49
Órban, de jovem pró-ocidental a líder iliberal
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