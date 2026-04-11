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Oriundo de uma família ligada à Justiça e político conservador, com ligações próximas ao sistema húngaro, Magyar estudou Direito em instituições de elite e construiu uma carreira dentro da esfera do Estado e do partido governante Fidesz. Trabalhou como diplomata na representação da Hungria em Bruxelas, esteve envolvido em estruturas ligadas ao Parlamento Europeu e ocupou cargos em empresas públicas estratégicas. A sua vida pessoal também esteve profundamente ligada ao poder: foi casado com Judit Varga, uma das figuras mais importantes do governo de Orbán, com quem teve três filhos.

Durante anos, Magyar foi visto como parte do próprio sistema político que agora critica. A rutura remonta a 2024, num momento de crise política que expôs tensões internas no governo. O ponto de viragem foi um escândalo que envolveu um indulto concedido pela então presidente Katalin Novák a um homem ligado ao encobrimento de abusos sexuais numa instituição de acolhimento de menores.

A decisão provocou indignação pública e levou à demissão de Novák e à queda política de Judit Varga, que enquanto ministra da Justiça tinha assinado o indulto. Este episódio fragilizou uma parte importante da elite governamental e abriu uma crise de confiança dentro do próprio Fidesz. Magyar rompe, então, publicamente com o partido, primeiro através de críticas nas redes sociais e depois numa entrevista amplamente vista no canal independente Partizán, que se tornou viral e marcou a sua entrada na política nacional como figura dissidente.

A partir desse momento, a ascensão foi extremamente rápida e pouco convencional. Em vez de construir lentamente uma carreira de oposição tradicional, Magyar capitalizou o descontentamento existente com a estagnação política e com a fragmentação dos partidos opositores. Em poucos meses, assumiu a liderança do partido Tisza (Respeito e Liberdade), que rapidamente se tornou a principal força da oposição húngara. A estratégia política baseia-se numa presença constante no território: percorreu o país inteiro, incluindo pequenas cidades e aldeias onde a oposição raramente tem presença, organizando comícios diários e discursos múltiplos por dia, por vezes até sete. Esta abordagem de contacto direto, quase de campanha permanente, contrasta com a oposição tradicional, muitas vezes concentrada em Budapeste e desligada do eleitorado rural.

O estilo de campanha de Magyar combina populismo moderado com uma forte narrativa de renovação interna. Apresenta-se como alguém que conhece o sistema por dentro e, por isso, sabe como o reformar. Ao mesmo tempo, evita posicionamentos demasiado ideológicos em temas altamente polarizadores.

Em vez de entrar em debates profundos sobre imigração, direitos LGBTQ ou guerra na Ucrânia, concentra-se em temas mais pragmáticos e amplamente sentidos pela população: combate à corrupção, recuperação económica, melhoria dos serviços públicos e desbloqueio dos fundos da União Europeia. Estes fundos, parcialmente congelados devido a preocupações de Bruxelas com o Estado de direito na Hungria, tornaram-se um elemento central do debate político, já que a sua ausência agravou dificuldades económicas internas.

Politicamente, Magyar não se apresenta como um liberal clássico nem como um revolucionário.

A sua plataforma combina elementos conservadores, como uma visão nacional, cristã e soberanista da Hungria, com uma crítica direta ao sistema de poder construído por Orbán. Defende uma aproximação pragmática à União Europeia e à NATO, mas recusa a ideia de alinhamento automático com Bruxelas, tentando evitar a narrativa de que seria um “candidato da UE”. Ao mesmo tempo, mantém uma posição dura sobre imigração ilegal e segurança fronteiriça, aproximando-se, em certos aspetos, da retórica da direita europeia contemporânea. Esta ambiguidade ideológica permite-lhe captar eleitores de diferentes espectros políticos, especialmente aqueles desiludidos com a oposição tradicional e também com o desgaste do Fidesz.

A campanha de Orbán contra Magyar tem sido agressiva e centrada na descredibilização. O governo procura apresentá-lo como um produto instável do próprio sistema que agora critica e como alguém influenciado por interesses externos, nomeadamente da União Europeia e da Ucrânia. Há anos que Orbán constrói uma narrativa de confronto entre soberania nacional e “pressões externas”. Em paralelo, o governo tem sido acusado por críticos e organizações independentes de controlar progressivamente os meios de comunicação social, através da concentração de centenas de órgãos de imprensa numa fundação alinhada com o poder, o que limita a pluralidade mediática e reforça a mensagem oficial.

Nos últimos anos, a Hungria enfrentou inflação muito elevada, perda de poder de compra, estagnação económica e aumento do custo da habitação. Estes fatores, combinados com problemas estruturais na saúde e na educação, criaram um ambiente de desgaste do governo. Ao mesmo tempo, a suspensão de fundos europeus agravou a pressão sobre o orçamento do Estado e limitou investimentos. Embora Orbán mantenha uma base eleitoral sólida e um sistema político desenhado ao longo dos anos com vantagens institucionais, incluindo reformas eleitorais que beneficiam o partido no poder, o descontentamento crescente abriu espaço para uma alternativa competitiva.