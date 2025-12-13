Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Peter Greene ficou conhecido pelos papeis interpretados em filmes como Pulp Fiction e A Máscara. Para Edwards, “Peter era um dos melhores atores do planeta”.

O agente revelou ainda que Peter Greene estava com dois projetos em mãos: Mascots e From the American People: The Withdrawal of USAID.

Edwards recorda Greene como “um bom amigo” e alguém “muito amado e que fará muita falta”.

Greene nasceu em Montclair, Nova Jérsia. O seu primeiro papel em televisão chegou em 1990, na série Hardball. Já no cinema, o primeiro papel chegou em 1992, no filme Leis da Gravidade.

