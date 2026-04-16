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O secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth, afirmou esta quinta-feira que Washington continuará a aplicar medidas de pressão “pelo tempo que for necessário”, deixando um aviso direto à liderança iraniana.

“Manteremos este bloqueio bem-sucedido. Mas se o Irão escolher mal, enfrentará um bloqueio e bombardeamentos sobre infraestruturas, energia e rede elétrica”, declarou, durante uma conferência de imprensa.

Hegseth sublinhou ainda que os Estados Unidos estão a reforçar a pressão económica, com o Departamento do Tesouro a “maximizar” sanções sobre o país, numa estratégia que combina medidas financeiras e militares.

Apesar do tom duro, o responsável norte-americano deixou um apelo à via diplomática, defendendo que um acordo está “ao alcance” do Irão e que seria benéfico “para o seu povo e para o mundo”.

Também o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos EUA, Dan Caine, reforçou a posição de Washington, garantindo que as forças norte-americanas permanecem preparadas para uma eventual escalada do conflito.

“Durante esta pausa, as forças conjuntas dos Estados Unidos mantêm-se posicionadas e prontas para retomar operações de combate de grande escala”, afirmou.

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