Vários pescadores da região sudeste de Ontário pensaram que as temperaturas amenas que antecipavam a primavera proporcionariam um excelente dia de pesca no gelo, passatempo invernal popular no Canadá. Junto à costa, perfuraram buracos, largaram as linhas e esperaram pacientemente pelos peixes.

Todavia, a atividade não correu normalmente para 23 pessoas. Menos de quatro horas depois de se aventurarem no lago congelado, o pesadelo começou, diz o The Guardian.

Os pescadores notaram um movimento lento mas perceptível da placa, captado pelos seus dispositivos eletrónicos. O gelo, desprendido da costa da Baía Georgiana devido ao clima anormalmente quente e aos ventos fortes, deixou-os isoladas sobre o gelo.

Apesar das condições adversas, a polícia de Ontário conseguiu enviar dois helicópteros e uma ambulância aérea, retirando os pescadores em segurança numa operação que durou duas horas no domingo.

Antes desse momento, os pescadores tomaram precauções essenciais, monitorizando constantemente o gelo, o vento e a temperatura para evitar um desfecho trágico. No entanto, a polícia alerta que o efeito do clima quente sobre o gelo é notoriamente imprevisível, especialmente em grandes massas de água.

