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Entre as dificuldades identificadas está a ausência da indicação da versão de alguns exames, situação que levou o Júri Nacional de Exames (JNE) a solicitar, na segunda-feira, que algumas escolas confirmassem a informação registada em papel, avança o Expresso.

Segundo o Ministério da Educação, o problema diz respeito a casos em que os alunos não assinalaram a versão da prova (A ou B). Sem essa informação, o sistema não consegue corrigir automaticamente as respostas de escolha múltipla, uma vez que não consegue associar a chave de correção correspondente. O ministério não indicou quantos exames foram afetados.

De acordo com relatos citados pelo Expresso, o pedido foi dirigido a várias escolas e obrigou, em alguns casos, à verificação manual da documentação arquivada. O deputado único do Bloco de Esquerda, Fabian Figueiredo, questionou o Governo sobre a situação, referindo que algumas escolas tiveram de confirmar esta informação num curto espaço de tempo e levantando dúvidas sobre a possibilidade de algumas provas terem sido classificadas com a chave de correção errada.

Além desta situação, foram também reportados problemas na classificação de exames de alunos com necessidades educativas especiais. Segundo o Movimento Escola Pública (MEP), alguns professores classificadores encontraram discrepâncias entre os códigos das chamadas "Fichas A" e os códigos dos itens a classificar, o que gerou dúvidas sobre a correspondência entre os documentos.

O MEP refere ainda que alguns classificadores tiveram acesso à identificação de alunos através dessas fichas, situação que poderá comprometer o anonimato previsto no processo de avaliação externa.

Nas redes sociais, vários professores relataram igualmente dificuldades na aplicação dos critérios específicos de classificação destinados a alunos abrangidos por adaptações na avaliação.

Também sobre este tema, Fabian Figueiredo questionou o Governo, afirmando que a informação sobre as provas abrangidas pela "Ficha A" só foi disponibilizada na passada sexta-feira. Segundo o deputado, isso poderá ter levado à classificação de algumas provas sem a aplicação das adaptações previstas para estes alunos, incluindo casos de dislexia.

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