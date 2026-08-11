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O fenómeno, que está ativo desde meados de julho, terá o seu momento de maior atividade durante a madrugada de quinta-feira. Em Portugal, será possível começar a observar alguns meteoros a partir das 22h00 de quarta-feira, sendo as melhores condições esperadas entre as 03h00 e as 05h00.

Em locais afastados da iluminação das cidades e com boas condições de observação, poderão ser visíveis entre 50 e 75 meteoros por hora. Trata-se, contudo, de uma estimativa, pelo que os meteoros não surgirão necessariamente a um ritmo constante.

A noite de 13 para 14 de agosto também poderá proporcionar boas condições para observar a chuva de meteoros.

Um dos fatores que poderá beneficiar a observação das Perseidas em 2026 é a ausência de luar, devido à Lua Nova.

Para observar o fenómeno não é necessário utilizar telescópios ou binóculos. A recomendação é procurar um local escuro, afastado das cidades e da iluminação pública, e ter uma visão ampla do céu.

Também é aconselhável evitar a utilização do telemóvel durante alguns minutos, permitindo que os olhos se adaptem à escuridão. Os meteoros podem surgir em diferentes zonas do céu, pelo que não é necessário olhar diretamente para a constelação de Perseu.

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