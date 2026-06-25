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O reforço da capacidade de ligar, articular e utilizar a informação existente é apontado como uma das principais medidas para melhorar a monitorização do VIH em Portugal. A conclusão surge no âmbito do projeto HIVision – Diagnóstico sobre a monitorização do VIH em Portugal, coordenado pela Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade NOVA de Lisboa (ENSP NOVA), que identifica ações e prioridades para ultrapassar os atuais desafios nesta área.

O relatório final do projeto, apresentado esta quinta-feira, revela que Portugal já dispõe de dados relevantes, experiência técnica e conhecimento acumulado sobre o VIH. No entanto, a informação continua dispersa, pouco articulada e nem sempre é devolvida de forma útil a quem toma decisões, planeia políticas ou presta cuidados de saúde.

Desenvolvido com o apoio da Gilead Sciences, o HIVision envolveu cerca de 30 peritos de instituições públicas de saúde, organizações de base comunitária, hospitais, associações e municípios, num processo de trabalho colaborativo e multissetorial.

Segundo o estudo, embora seja possível acompanhar indicadores importantes relacionados com o VIH, continua a ser difícil monitorizar o percurso das pessoas ao longo de toda a resposta em saúde, desde a prevenção e testagem até ao tratamento, retenção em cuidados e qualidade de vida. Os autores defendem que uma monitorização mais eficaz permitirá compreender melhor as trajetórias das pessoas, reduzir desigualdades e aumentar a eficácia das respostas de saúde.

Teresa Magalhães, coordenadora da equipa do projeto e docente da ENSP NOVA, considera que Portugal já demonstrou capacidade para responder de forma robusta ao VIH, acrescentando que o trabalho agora desenvolvido mostra que o país também pode melhorar a monitorização dessa resposta através de uma maior integração, continuidade e capacidade de transformar dados em ação.

Por sua vez, Ricardo Mestre, também coordenador do projeto e docente da ENSP NOVA, sublinha que monitorizar melhor significa compreender o percurso das pessoas, disponibilizar conhecimento útil aos profissionais e apoiar decisões mais informadas, com benefícios para a saúde pública, para os profissionais e para os cidadãos.

O relatório apresenta ainda seis prioridades estratégicas para que Portugal possa alinhar-se com as metas internacionais até 2030. Entre elas estão o reforço e clarificação da governação da informação em VIH, a criação de uma arquitetura de informação integrada, a implementação da monitorização longitudinal do percurso das pessoas, a valorização dos dados comunitários, a consolidação de uma matriz de indicadores e a disponibilização de informação estruturada para apoio à decisão.

Mais do que um diagnóstico, o HIVision propõe uma agenda nacional de melhoria da monitorização do VIH, assente num roteiro faseado e orientado para resultados. A principal conclusão é que já não basta acompanhar o número de novos diagnósticos, sendo necessário seguir o percurso das pessoas ao longo do tempo e utilizar a informação disponível para melhorar decisões e reduzir desigualdades.

De acordo com os responsáveis pelo projeto, Portugal reúne condições para avançar nesse sentido, nomeadamente através das Unidades Locais de Saúde (ULS), que podem facilitar a integração da informação e aproximar a tomada de decisão da prestação de cuidados.

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