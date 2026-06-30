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Esta terça-feira regista-se perigo máximo de incêndio em quase 20 concelhos dos distritos de Bragança, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro. Todos os distritos do interior apresentam, pelo menos, concelhos em perigo muito elevado.

Em comunicados sucessivos, o IPMA alerta para um período prolongado de temperaturas extremas, com os termómetros a poderem atingir valores entre os 40 e os 43 graus no Vale do Tejo e no Alentejo a partir de quarta-feira, situação que poderá estender-se a outras regiões no final da semana.

Segundo as previsões oficiais, entre quinta-feira e 8 de julho, o risco de incêndio será máximo ou muito elevado em praticamente todo o território continental, refletindo a conjugação de calor intenso, humidade muito baixa e vento.

O índice de perigo de incêndio rural, calculado diariamente pelo IPMA, integra cinco níveis, de reduzido a máximo, e resulta da análise da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e precipitação registada nas 24 horas anteriores.

As autoridades apelam à máxima prudência, lembrando que continuam em vigor restrições ao uso do fogo e que o cumprimento das regras de prevenção é essencial para reduzir o risco de ignições num dos períodos mais críticos do verão.

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