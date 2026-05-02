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Em comunicado, a GNR explicou que "o objetivo central da Operação “Peregrinação Segura 2026” é garantir a segurança rodoviária, a fluidez da circulação nas principais vias de acesso e a proteção de todos os fiéis que convergem ao Santuário, minimizando riscos em percursos que apresentam tráfego intenso e bermas estreitas".

Assim, a "GNR vai garantir a monitorização permanente dos fluxos de tráfego nas vias mais críticas. Para aumentar a eficácia da comunicação em tempo real, a Guarda irá inserir na plataforma “Waze” a emissão de mensagens e alertas personalizados, designadamente conselhos de segurança e avisos sobre pontos de perigo, referentes ao tráfego rodoviário".

A operação será realizada em duas fases, explicou a GNR. A primeira, entre 4 e 11 de maio, mobiliza diversas valências da Instituição, como o "patrulhamento reforçado nas vias mais críticas, acompanhamento de grupos pedestres, ações de sensibilização junto dos grupos, para a adoção de comportamentos seguros e monitorização de pontos de maior risco".

Na segunda fase, 12 e 13 de maio, a GNR dedica-se mais à segurança durante as celebrações no Santuário e zonas envolventes, com "reforço de policiamento no recinto do Santuário e área envolvente, gestão de fluxos de entrada e saída, apoio a peregrinos nacionais e estrangeiros, coordenação com entidades de proteção civil e socorro".

No comunicado, a GNR deixa algumas recomendações. Para reduzir o risco de atropelamentos e garantir deslocações seguras, a GNR aconselha:

Não usar auscultadores nem telemóvel durante a caminhada (isto reduz a perceção do tráfego e aumenta o risco de atropelamento);

Caminhar sempre na berma contrária ao sentido do trânsito, nunca pela faixa de rodagem (permite ver os veículos que se aproximam);

Caminhar em fila única;

Sinalizar o início e o fim do grupo;

Utilizar coletes refletores;

Evitar zonas onde a circulação de peões é proibida;

Evitar caminhar sozinho durante a noite;

Redobrar a atenção ao atravessar vias;

Na Cidade de Fátima e no Santuário, a GNR recomenda:

Chegar com antecedência para evitar filas prolongadas;

Guardar bens pessoais na bagageira antes de estacionar e não deixar bens à vista no interior das viaturas;

Transportar documentos pessoais consigo, evitando deixá-los no veículo;

Manter carteira e telemóvel em bolsos frontais ou bolsas com fecho junto ao corpo;

Evitar transportar grandes quantias de dinheiro, dividi-lo por vários locais;

Não levar objetos de valor ou bens ostensivos;

Manter o telemóvel carregado e contactos do grupo acessíveis;

Após as cerimónias, sair de forma calma e gradual;

Nunca perder de vista os idosos e crianças que o acompanham, garantindo que têm consigo o contacto de um adulto do grupo;

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