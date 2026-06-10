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O setor dos pequenos frutos atingiu, em 2025, exportações no valor de 398 milhões de euros, o que representa um crescimento de 17% em relação ao ano anterior e de 45% face à média dos últimos cinco anos. Os dados consolidam esta fileira como uma das mais dinâmicas e exportadoras da agricultura portuguesa.

Segundo a informação divulgada pelo Governo, este desempenho resulta da expansão contínua da produção e da área cultivada, bem como do reforço da capacidade de internacionalização do setor. A União Europeia mantém-se como o principal destino das exportações portuguesas de pequenos frutos, com Espanha, os Países Baixos e França a liderarem as compras.

No âmbito da diversificação de mercados, Portugal ficou habilitado a exportar mirtilos frescos para Israel, após a conclusão do processo de definição dos requisitos fitossanitários. A informação foi avançada pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), que refere que Israel passará a emitir licenças a qualquer empresa que solicite a importação de mirtilos provenientes de Portugal.

De acordo com a DGAV, os operadores interessados em exportar para este mercado deverão contactar os serviços regionais do organismo para que sejam realizadas as inspeções fitossanitárias necessárias à emissão dos respetivos certificados.

Em termos de estrutura produtiva, o mirtilo continua a ser a cultura dominante no setor, ocupando uma área de 2.670 hectares. A framboesa surge em segundo lugar, com 1.564 hectares. Entre 2020 e 2024, foi precisamente a framboesa que registou o maior ritmo de crescimento, praticamente duplicando a sua área cultivada.

O dinamismo dos pequenos frutos está também em destaque na Feira Nacional de Agricultura, que decorre esta semana em Santarém e que, nesta edição, escolheu este setor como tema de destaque.

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