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Apesar de ter mais um ano de contrato, o treinador espanhol, de 55 anos, opta por sair após a 10ª época no clube, depois de uma temporada em que o City perdeu o título inglês para o Arsenal.

Segundo os citizens, Pep Guardiola continuará ligado ao City Football Group como embaixador global e consultor dos clubes que integram o grupo. Na carta de despedida, o técnico justificou a decisão com um sentimento de ciclo concluído.

“Não há uma razão, mas lá no fundo sei que chegou a minha hora. Nada é eterno”, afirmou, sublinhando o vínculo emocional que mantém com o clube: “Eterno será o meu sentimento, as pessoas, as memórias e o amor que eu tenho pelo meu Manchester City”.

Ao longo da despedida, Guardiola recordou os momentos de superação vividos em Manchester, incluindo a perda da mãe durante a pandemia da Covid-19, agradecendo o apoio recebido de adeptos, equipa técnica e da cidade.

“Adeptos, staff e pessoas de Manchester, vocês deram-me força quando eu mais necessitava”.

Durante uma década no comando do Manchester City, conquistou 20 troféus, entre os quais uma UEFA Champions League, um Mundial de Clubes, seis campeonatos ingleses e três Taças de Inglaterra. Entre os principais marcos da sua passagem destacam-se ainda os quatro títulos consecutivos da Premier League, um feito inédito, e a temporada 2017/18, concluída com 100 pontos e 106 golos marcados.

O último jogo de Guardiola ao comando do City será no domingo, frente ao Aston Villa.

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