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Para o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, o país é um "parceiro leal" que cumpre as suas "responsabilidades" no seio da Aliança, sempre, claro, "dentro do quadro da legalidade internacional", acrescentando que por isso se sente "absolutamente tranquilo".

De recordar que o presidente dos EUA, Donald Trump, já ameaçou em várias ocasiões expulsar a Espanha da NATO, mas, também há que notar que a única forma é a retirada voluntária, conforme previsto no artigo 13.

A mensagem interna do Pentágono menciona também a frustração pela suposta relutância ou recusa de alguns aliados em conceder aos EUA acesso e utilização de bases e direitos de voo para a guerra contra o Irão, segundo explicou à Reuters um funcionário sob condição de anonimato.

A guerra no Médio Oriente tem colocado bastante pressão perante a NATO e uma preocupação por parte dos EUA no que toca a ter auxílio dos aliados europeus, avançam analistas ao El País.

O Reino Unido, a França e outros países argumentam que aderir ao bloqueio naval norte-americano equivaleria a entrar na guerra, mas que estariam dispostos a ajudar a manter aberto o estreito de Ormuz assim que haja um cessar-fogo duradouro ou o conflito termine. Esta é uma das questões que têm sido debatidas em Nicósia, na cimeira da UE, que esta sexta-feira recebeu também os líderes do Líbano, do Egito, da Jordânia e da Síria para ouvir em primeira mão a situação na região.

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