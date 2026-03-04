Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
“Um submarino norte-americano afundou um navio de guerra iraniano que pensava estar seguro em águas internacionais. Em vez disso, foi afundado por um torpedo”, declarou Hegseth numa conferência de imprensa no Pentágono.
O responsável acrescentou tratar-se do “primeiro afundamento de um navio inimigo por torpedo desde a Segunda Guerra Mundial”.
Segundo o secretário da Defesa, as forças norte-americanas afundaram o “navio-prémio” do Irão, o “Soleimani”, designado em homenagem ao general iraniano Qasem Soleimani, morto pelas forças dos Estados Unidos durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump.
