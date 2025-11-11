Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em declarações ao Expresso, o padre José Augusto Oliveira disse-se surpreendido e garantiu que pensava estar a receber apenas “um concerto de rock”.

“Foi assim que eles se apresentaram, que iam dar um concerto de rock. E aconteceu. Pode acontecer a qualquer um mais distraído. Nós estávamos distraídos e aconteceu”, afirmou o sacerdote.

O pároco explicou ainda que o pedido para utilizar o salão paroquial foi feito por e-mail e tratado como uma cedência habitual.

“Foi um pedido como outro qualquer”, disse. “A pessoa responsável tratou do assunto e correu tudo conforme é habitual. Eles tiraram as licenças todas e estava tudo direitinho.”

Segundo José Augusto Oliveira, não se tratou de um aluguer, mas de uma cedência do espaço mediante uma oferta.

“É o que fazemos sempre. As pessoas dão depois uma oferta para ajuda das obras”, acrescentou.

Confrontado com mais pormenores sobre a organização do evento, o padre recusou alongar-se.

“Sou-lhe sincero, eu não estou muito interessado em dar para esse peditório. Compreendo que vocês tenham interesse em alimentar a coisa, porque isso vende, não é? Mas nós — nós, Igreja — não temos interesse em alimentar esse peditório, percebe?”, respondeu ao Expresso.

Também a Diocese do Porto afirmou ao jornal não ter tido conhecimento da natureza do evento antes da sua realização.

“A propósito de um evento musical que teve lugar na paróquia de Silva Escura, no concelho da Maia, nos dias 7 e 8 de novembro, a Diocese do Porto vem por este meio declarar e confirmar o absoluto desconhecimento do pároco sobre a ideologia neonazi dos promotores do dito evento”, declarou a instituição, acrescentando que, “tal como o pároco, a Diocese do Porto lamenta profundamente este facto.”

Segundo o Expresso, o grupo Blood & Honour organiza festivais semelhantes no Grande Porto há cerca de uma década, com exceção do período da pandemia. O movimento, fundado no Reino Unido nos anos 1980, é um dos mais violentos e secretos grupos neonazis internacionais, com histórico de agressões e intimidação em vários países, incluindo Portugal.

A 10 de junho deste ano, elementos associados ao grupo agrediram atores da companhia “A Barraca”, em Lisboa, num ato que as autoridades suspeitam ter sido um “ritual de iniciação” de novos membros. No mesmo dia, outros episódios de violência e insultos racistas foram registados em diferentes locais do país, incluindo durante as cerimónias oficiais do Dia de Portugal, em Belém.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.