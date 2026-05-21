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Numa publicação nas redes sociais, a marca apresenta a nova garrafa como “a mais versátil do mercado”, destacando que pode ser utilizada à mesa, no trabalho ou no ginásio, além de caber no frigorífico.

A principal diferença está no facto de a nova embalagem não estar sujeita ao pagamento do depósito de 10 cêntimos aplicado às embalagens de bebidas com menos de três litros abrangidas pelo sistema Volta.

Em vigor há pouco mais de um mês, o modelo Volta aplica-se a garrafas e latas de plástico, metal ou alumínio até três litros identificadas com o respetivo símbolo. No momento da compra, o consumidor paga mais 10 cêntimos por embalagem, valor que é devolvido quando esta é entregue vazia, intacta, com tampa e código de barras legível, em máquinas automáticas ou pontos de recolha manuais.

Segundo a DECO Proteste, um consumidor que não devolva as embalagens pode perder cerca de três euros por mês, o equivalente a 36 euros por ano, no caso de consumir uma garrafa de água por dia.

O sistema encontra-se ainda numa fase inicial, com cerca de 2.500 máquinas instaladas em todo o país e a previsão de atingir as 3.000. Está também em curso um período de transição até 9 de agosto, durante o qual muitas embalagens ainda não apresentam o selo Volta.

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