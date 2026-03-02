Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os ataques começaram por volta das três da manhã e atingiram três localidades distintas no sul de Beirute, avançou o jornal The Guardian. As explosões foram ouvidas em vários pontos da capital libanesa, resultantes de bombardeamentos e ataques aéreos que provocaram também o colapso de um edifício numa vila próxima de Tyre, no sul do Líbano.

Segundo o Ministério da Saúde libanês, pelo menos 31 pessoas morreram na sequência dos bombardeamentos, número que poderá aumentar à medida que prosseguem as operações de busca e resgate.

O Hezbollah afirmou, em comunicado citado pelo Al Jazeera, ter lançado vários mísseis e drones contra o parque nacional israelita de Mishmar HaCarmel. O grupo descreveu a ação como uma “retaliação” pela morte do seu líder supremo e como um ato “em defesa do Líbano e da sua população” face às “repetidas agressões de Israel”.

Horas depois, Israel respondeu com novos ataques, que terão atingido posições do Hezbollah no Vale do Beca e no subúrbio de Dahieh, uma zona considerada bastião do movimento. As forças israelitas indicaram que os bombardeamentos terão provocado a morte de vários membros da organização.

“O Hezbollah abriu uma campanha contra Israel durante a madrugada e é totalmente responsável por qualquer escalada do conflito. Qualquer inimigo que ameace a nossa segurança pagará caro”, afirmou o chefe do Estado-Maior israelita, Eyal Zamir, citado pela imprensa internacional.

Entretanto, um porta-voz do exército israelita ordenou a evacuação de 55 vilas e cidades em território libanês, recomendando que a população se mantenha a pelo menos mil metros de distância de áreas identificadas como próximas de “operações e instalações do Hezbollah”.

