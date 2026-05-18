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Três pessoas morreram num tiroteio no Centro Islâmico de San Diego, em Clairmont, no estado americano da Califórnia. A informação foi adiantada por uma fonte policial à CNN.

Em conferência de imprensa, o chefe da polícia de San Siego, Scott Wahl, afirmou que os suspeitos eram jovens, foram encontrados mortos, e a polícia está a considerar este tiroteio como um crime de ódio.

De acordo com o autarca da cidade, Todd Gloria, as equipas de emergência estão no local "a trabalhar ativamente para proteger a comunidade e garantir a segurança da zona".

O Centro Islâmico de San Diego fica localizado num bairro predominantemente residencial, a cerca de 14 quilómetros do centro de San Diego.

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