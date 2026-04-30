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O Governo confirmou que, pelo menos, três portugueses seguiam na flotilha composta por 58 navios que tentava quebrar o bloqueio israelita à Faixa de Gaza. A Marinha de Israel intercetou parte da expedição na noite de quarta-feira, desviando barcos e passageiros para o porto de Ashdod.

Apesar de o Ministério dos Negócios Estrangeiros não ter revelado nomes, o ativista Nuno Gomes identificou dois dos portugueses a bordo: Beatriz Bartilotti e Gonçalo Dias, ambos médicos.

O Governo português, através da embaixada em Telavive, aguarda agora que as autoridades israelitas confirmem formalmente se estes cidadãos se encontram entre os detidos na operação militar.

A embaixada em Telavive está em contacto com as autoridades israelitas para garantir um "tratamento digno" aos detidos. O Governo pede a outros portugueses (ou familiares) que integrem a flotilha para contactarem urgentemente os serviços de emergência consular.

A flotilha ‘Global Sumud’ tinha como objetivo declarado a entrega de ajuda humanitária aos palestinianos, desafiando as restrições impostas por Israel na região.

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