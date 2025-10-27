Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com as autoridades, o barco afundou a sudoeste de Cabo Agrília, numa zona onde se registavam ventos fortes de cerca de 60 quilómetros por hora. As operações de busca e salvamento decorrem por mar e ar, envolvendo duas embarcações, um helicóptero e equipas terrestres.

“Recuperámos quatro corpos e resgatámos sete pessoas. Não sabemos ainda quantas se encontravam a bordo”, adiantou um porta-voz da guarda costeira. Fontes locais, citadas pela emissora pública ERT, indicam que os sobreviventes são de nacionalidade sudanesa.

Ainda não é claro o que levou ao naufrágio, mas o incidente é o terceiro fatal registado este mês nas águas gregas. No início de outubro, quatro migrantes morreram também ao largo de Lesbos, e há dez dias duas mulheres foram encontradas sem vida junto à costa de Quios, após o encalhe de outra embarcação com 29 pessoas a bordo.

Na sexta-feira passada, um naufrágio perto da cidade turca de Bodrum — a poucos quilómetros da ilha grega de Kos — provocou a morte de 17 migrantes.

Associações que disponibilizam apoio a migrantes: JRS Portugal — O gabinete jurídico "tem como objetivo assessorar juridicamente os utentes no seu processo de regularização, bem como emitir pareceres e orientações técnicas internas em matérias de Lei de Estrangeiros, Lei de Asilo e legislação acessória". Saiba mais aqui. Renovar a Mouraria — Centrada na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, esta associação ajuda com os processos de regularização de quem "vive, trabalha, estuda ou tem filhos que estudam" naquela zona. Conheça o projeto aqui. Lisbon Project — Este projeto tem como objetivo "construir uma comunidade que integra e capacita migrantes e refugiados". Nesse sentido, tem também disponível um gabinete de apoio jurídico. Fique a par de tudo aqui. Mundo Feliz — Esta associação ajuda os imigrantes no processo de regularização em Portugal e também na procura de emprego, entre outros serviços. Saiba mais aqui. Linha de Apoio ao Migrante — Esta linha "tem como principal objetivo responder de forma imediata às questões mais frequentes dos migrantes, disponibilizando telefonicamente toda a informação disponível na área das migrações e encaminhando as chamadas para os serviços competentes". Contactos: 808 257 257 / 218 106 191. Mais informações aqui.

A Grécia continua a ser uma das principais portas de entrada na União Europeia para quem foge de conflitos ou da pobreza no Médio Oriente, África e Ásia. Face ao aumento das chegadas nas últimas semanas, sobretudo através das ilhas de Creta e Gavdos, o governo grego tem vindo a endurecer as regras de controlo fronteiriço.

Segundo dados da Organização Internacional para as Migrações, quase 1.400 migrantes perderam a vida ou desapareceram no Mediterrâneo desde o início de 2025, confirmando o mar como uma das rotas mais mortais do mundo para quem procura alcançar a Europa.

