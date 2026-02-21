Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O governo regional do Tirol explicou que a queda contínua de neve levou à acumulação de até 1,5 metros, criando um manto instável. A combinação entre ventos fortes e camadas inferiores frágeis aumentou o risco de deslizamentos, revela o The Guardian.

Uma das ocorrências mais graves deu-se na sexta-feira à tarde, na zona de St. Anton am Arlberg, a cerca de 2.000 metros de altitude, onde cinco esquiadores fora de pista foram apanhados por uma avalanche com quase 450 metros de largura. Entre as vítimas mortais estão um cidadão norte-americano e um polaco. Um austríaco de 21 anos ainda foi transportado para o hospital, mas acabou por não resistir aos ferimentos.

As operações de socorro mobilizaram dezenas de elementos das equipas de resgate de montanha, bombeiros e serviços médicos.

Horas antes, na estância de Nauders-Bergkastel, um alemão de 42 anos e o filho, de 16, também foram atingidos por uma avalanche. O adolescente, apesar de ferido, conseguiu pedir ajuda, mas o pai morreu no local.

Outro acidente mortal ocorreu em Klösterle, já na região vizinha de Vorarlberg, onde um snowboarder suíço de 39 anos foi soterrado fora das pistas sinalizadas.

Segundo o governador regional, Anton Mattle, a neve recente tem atraído muitos praticantes para a montanha, incluindo áreas não preparadas, aumentando a exposição ao perigo. Só na sexta-feira foram registados cerca de três dezenas de avalanches, num total superior a 200 incidentes ao longo da última semana.

Desde o início do mês, as autoridades contabilizam já 11 mortes relacionadas com avalanches na região. As previsões meteorológicas indicam que o mau tempo deverá manter-se, não sendo esperado um alívio imediato das condições de risco.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.