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Horas depois do ataque à cidade de Dimona, que provocou cerca de 47 feridos, o Irão volta a atacar outra cidade israelita.
Segundo o serviço de emergência israelita, Magen David Adom (MDA), há varias vítimas, entre elas uma menina de cinco anos em estado grave.
"As equipas da MDA estão a prestar assistência a mais feridos no local. Grandes equipas da MDA, incluindo helicópteros da MDA, estão a caminho do local.", cita a "BBC".
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