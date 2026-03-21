Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Horas depois do ataque à cidade de Dimona, que provocou cerca de 47 feridos, o Irão volta a atacar outra cidade israelita.

Segundo o serviço de emergência israelita, Magen David Adom (MDA), há varias vítimas, entre elas uma menina de cinco anos em estado grave.

"As equipas da MDA estão a prestar assistência a mais feridos no local. Grandes equipas da MDA, incluindo helicópteros da MDA, estão a caminho do local.", cita a "BBC".

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.