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Um dos moradores, Mathew Joseph, contou à agência France-Presse (AFP) que estava a dormir quando ouviu barulhos e gritos de pessoas da vizinhança. O homem conseguiu escapar dos atacantes. As autoridades nigerianas não comentaram o incidente.

O estado de Plateau é há vários anos marcado por conflitos entre pastores nómadas muçulmanos do grupo étnico Fulani e agricultores, muitos dos quais são cristãos, sobretudo devido ao acesso à terra e aos recursos.

A pressão sobre as terras agrícolas e de pastoreio, associada às alterações climáticas e à expansão humana, tem agravado a disputa por território. As tensões políticas e económicas, a exploração de recursos minerais e a presença de grupos religiosos radicais também contribuíram para aprofundar as divisões entre comunidades.

O ataque em Bin-Per acontece depois do homicídio de dois pastores de gado na região, na semana passada. Os crimes foram seguidos por alegadas represálias contra a aldeia vizinha de Maitimbe, onde várias casas foram incendiadas.

A violência em Plateau tem sido descrita por alguns nigerianos como perseguição aos cristãos, acusações rejeitadas pelo Governo da Nigéria e por investigadores. O estado tem também sido palco de conflitos entre diferentes comunidades religiosas, que provocaram centenas de mortos nos últimos anos.