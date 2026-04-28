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O balanço foi revisto em alta após a confirmação de novas vítimas mortais. Entre os feridos, alguns permanecem hospitalizados, enquanto outros receberam alta depois de tratamento a ferimentos considerados ligeiros. Um balanço preliminar apontava para sete mortos e 92 pessoas afetadas.

As operações de busca e salvamento continuam no local do acidente, na estação de Bekasi Este, situada a cerca de 20 quilómetros da capital. Em comunicado, a agência nacional de resgate Basarnas indicou que os trabalhos prosseguem “de forma intensiva” para retirar eventuais vítimas ainda presas no interior dos vagões.

Segundo a chefe do Gabinete de Busca e Salvamento de Jacarta, Desiana Kartika Bahari, os esforços estão concentrados na localização e remoção de pessoas que se acredita permanecerem no comboio, embora não tenha sido divulgado o número exato.

Os comboios envolvidos eram um suburbano proveniente de Jacarta e uma composição de longo curso. As causas da colisão continuam sob investigação.

O último grande acidente ferroviário no país ocorreu em janeiro de 2024, na província de Java Ocidental, causando quatro mortos e cerca de 20 feridos. Os acidentes de transporte são relativamente frequentes na Indonésia, em parte devido ao envelhecimento de infraestruturas e meios de transporte.

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