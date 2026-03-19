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A televisão Al-Qahera News noticiou que a passagem foi retomada "em ambos os sentidos" e transmitiu imagens aéreas de palestinianos a regressar a Gaza - alguns após tratamento médico no Egito -, mas também de ambulâncias à espera para irem buscar feridos ou doentes palestinianos ao enclave.

A fronteira de Rafah tinha sido encerrada, numa primeira fase, durante a ofensiva militar de Israel sobre a Faixa de Gaza, na sequência do atentado terrorista levado a cabo em 7 de outubro de 2023 pelo grupo islamista radical Hamas, sendo o principal ponto de chegada de ajuda humanitária ao território.

A passagem já tinha sido reaberta após o cessar-fogo de 10 de outubro de 2025, mediado pelos Estados Unidos e outros países da região do Médio Oriente, mas sempre com acusações mútuas de violação da trégua por parte de Israel e do Hamas e outras organizações palestinianas.

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