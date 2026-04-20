Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Não deu entrada, nas últimas semanas, qualquer pedido formal de renúncia que permitisse a substituição definitiva do deputado. Assim, o regresso de Pedro Nuno Santos ao Parlamento ocorrerá de forma automática, bastando a sua presença em plenário para reassumir funções, nos termos regimentais.

Atualmente, o lugar vinha a ser ocupado por Lia Ferreira, também eleita pelo círculo de Aveiro, que integrou as comissões de Educação, Segurança Social e Assuntos Europeus. A deputada apenas poderia manter-se em funções caso tivesse sido formalizada a renúncia de mandato, o que não aconteceu.

Pedro Nuno Santos afastou-se da atividade parlamentar a 24 de outubro de 2025, recorrendo ao mecanismo de suspensão de mandato, previsto para um limite acumulado de seis meses ao longo da legislatura. Desde então, manteve uma presença pública discreta, incluindo no seio do Partido Socialista e nas redes sociais.

Na semana passada, Lia Ferreira afirmou não ter sido contactada pelo antigo secretário-geral do PS, desconhecendo, por isso, se e quando ocorreria o seu regresso. No entanto, várias fontes socialistas admitiam já a probabilidade de Pedro Nuno Santos reassumir o mandato, cenário agora confirmado.

Dentro do partido, o regresso reúne apoio significativo. Hugo Oliveira, deputado e presidente da Federação do PS de Aveiro, considerou “normal” o regresso de um deputado eleito, sublinhando que a sua ação política “é importante para o país”.

Também João Portugal, presidente da Federação do PS de Coimbra, afirmou que o eventual regresso não teria um efeito desestabilizador, destacando a experiência política do antigo líder socialista. No mesmo sentido, Luís Testa, deputado e presidente da Federação de Portalegre, considerou que o grupo parlamentar “só tem a ganhar” com o regresso de Pedro Nuno Santos.