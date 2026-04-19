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O Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, desloca-se esta segunda-feira ao Câmara Municipal do Porto, onde será recebido pelo presidente da autarquia, Pedro Duarte, nos Paços do Concelho.

Segundo o comunicado enviado às redações, a receção tem início às 12h00, na Sala D. Maria, e decorrerá à porta fechada, num encontro com duração prevista de cerca de 30 minutos. No final da reunião, ambos os responsáveis prestarão declarações à imprensa no Salão Nobre da autarquia portuense.

A visita insere-se no âmbito da cooperação institucional entre Cabo Verde e a Câmara Municipal do Porto, "em vigor desde 1992", e que tem como foco principal a "preservação do património histórico e cultural", bem como o reforço das relações entre as duas entidades.

José Maria Neves foi eleito quinto Presidente da República de Cabo Verde em outubro de 2021, após uma longa carreira política que incluiu 15 anos como primeiro-ministro do país.

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