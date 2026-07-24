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Em declarações aos jornalistas esta sexta-feira, em Braga, o ministro considerou que o número de pedidos contraria todos os que consideraram que as incertezas do processo de correção iriam provocar uma avalanche de pedidos de reapreciação.

O governante garante que o número de pedidos não compromete a capacidade de resposta em tempo útil. Considerou ainda que não houve mais estudantes a pedir a reapreciação porque os alunos tiveram a oportunidade de “ver a sua prova, de a analisar e dizer, de facto, se ‘esta é a prova que eu fiz, se esta é a classificação que eu esperava’".

Fernando Alexandre afirmou ainda que as digitalizações das provas da 2.ª fase estão a acontecer com normalidade. Garantiu que a correção decorrerá sem problemas e que os professores “vão poder, pela primeira vez, beneficiar das vantagens deste sistema digital” porque os erros verificados na 1.ª fase estão corrigidos.

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