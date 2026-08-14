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Peças do motor estiveram na origem da quebra de uma janela de um avião da Ryanair, num incidente que fez com que um passageiro fosse parcialmente sugado para o exterior da aeronave durante o voo, segundo um relatório preliminar do National Transportation Safety Board (NTSB), citado pelo The Guardian.

O documento concluiu que uma pá da ventoinha do motor se desprendeu pouco depois da descolagem, provocando a quebra da janela e danos na fuselagem. O incidente ocorreu no voo FR1879, que tinha como destino Memmingen, perto de Munique, depois de partir de Salónica, na Grécia. A aeronave era operada pela Malta Air, subsidiária da Ryanair.

O passageiro sentado no lugar 11F, junto à janela, era o empresário sérvio Ljubisa Karović. Durante o incidente, a cabeça e o braço direito foram sugados através da janela partida. Outros passageiros conseguiram agarrá-lo e impediram que fosse completamente projetado para o exterior.

Karović, de 61 anos, contou anteriormente ao jornal britânico que teve sorte em sobreviver. Segundo a mulher, Svetlana, terá desmaiado várias vezes, incluindo depois de ter sido puxado novamente para dentro da cabine.

De acordo com o NTSB, o avião sofreu uma falha da pá da ventoinha do motor direito durante a subida após a descolagem do aeroporto internacional de Salónica. A cabine perdeu pressão e os dois pilotos decidiram regressar ao aeroporto, onde efetuaram uma aterragem sem incidentes.

As autoridades gregas delegaram alguns dias depois a investigação integral ao NTSB. O relatório descreve que a tripulação recebeu um alerta relativo a uma vibração elevada do motor durante a subida. Os pilotos reduziram a potência e realizaram várias verificações.

A vibração diminuiu inicialmente e a subida prosseguiu com o piloto automático. No entanto, a vibração aumentou significativamente pouco depois e a tripulação ouviu um estrondo. Os pilotos colocaram as máscaras de oxigénio, declararam uma emergência e iniciaram uma descida imediata.

Os tripulantes de cabine relataram ter ouvido e sentido uma vibração forte e contínua, além de terem observado uma pequena quantidade de nevoeiro ou fumo antes da queda das máscaras de oxigénio.

O relatório refere ainda que foram registados quatro embates com aves no motor direito do avião nos 12 meses anteriores ao incidente. Em dois desses casos terão sido encontrados restos de aves. As pás da ventoinha tinham sido submetidas a inspeções ultrassónicas nos meses anteriores, sem que fossem detetados problemas.

O Boeing 737-800 transportava 149 passageiros e quatro tripulantes de cabine.

A Ryanair recusou comentar o relatório preliminar ou esclarecer se Karović receberá uma indemnização, afirmando que só o fará depois da publicação do relatório final. O responsável financeiro da companhia tinha afirmado no mês passado que seria demasiado cedo para discutir uma eventual compensação enquanto a investigação estivesse em curso.

A Boeing e a CFM, fabricante do motor, estão a colaborar na investigação.

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