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Em causa estão os hospitais de Vila do Conde, Pombal e Seia, cuja gestão passará para misericórdias locais. Para os comunistas, esta opção não reforça o SNS, mas antes "fragmenta os cuidados de saúde" e abre caminho à entrada de operadores privados na gestão de unidades que foram construídas e financiadas com recursos públicos.

Num comunicado divulgado esta quarta-feira, o PCP defende que a "transferência para as misericórdias não corresponde verdadeiramente a uma passagem para o setor social", argumentando que, em alguns casos, "estas entidades poderão funcionar como intermediárias para a entrada de grupos privados de saúde".

O partido aponta como exemplo o caso do Hospital de Pombal, alegando que a Santa Casa da Misericórdia local anunciou a "intenção de entregar a gestão da unidade a um grupo privado de saúde". O PCP recorda ainda a situação do Hospital de Serpa, onde a misericórdia local terá "tentado transferir a gestão para uma empresa privada, decisão que acabou por ser travada pelos associados".

Os comunistas criticam também a falta de divulgação dos contratos e dos fundamentos que sustentam a decisão do Governo, considerando que o Estado está a abdicar de estruturas importantes para o funcionamento do SNS.

O partido destaca particularmente o Hospital de Pombal, onde, segundo o PCP, "está a ser concluída uma obra avaliada em cerca de 700 milhões de euros", defendendo que os investimentos públicos realizados não podem terminar numa perda de capacidade do serviço público.

Para o PCP, as experiências anteriores demonstram os riscos desta estratégia. O partido dá como exemplo o Hospital de Serpa, entregue à Misericórdia local, onde acusa ter "existido uma degradação da resposta prevista, com limitações no funcionamento das consultas, do bloco operatório e do serviço de urgência básica".

O PCP rejeita a justificação do Governo de que a entrega dos hospitais às misericórdias permitirá "aumentar a capacidade de resposta e aproveitar estruturas existentes". Segundo o partido, a medida representa "a amputação do SNS" e a transferência de recursos públicos para interesses privados, sem garantir melhores cuidados de saúde às populações.

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