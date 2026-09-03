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Putin voltou hoje a admitir um acordo de paz, mas as exigências russas continuam a colocar o território, a NATO e o futuro militar da Ucrânia no centro das negociações. Este é o retrato das condições que Moscovo tem apresentado.

Qual é a notícia?

A guerra na Ucrânia voltou esta quinta-feira ao centro da diplomacia internacional depois de Vladimir Putin admitir que ainda existe uma possibilidade de alcançar um acordo de paz. No Fórum Económico Oriental, em Vladivostok, o Presidente russo disse que Estados Unidos da América e a China estão disponíveis para ajudar, mas deixou claro que o entendimento terá de ser alcançado essencialmente entre Moscovo e Kiev.

A declaração surge sem que tenha sido anunciado qualquer avanço concreto nas negociações. Os contactos entre os dois países continuam, sobretudo através dos serviços de informações, mas as últimas conversações mediadas pelos Estados Unidos terminaram sem um acordo sobre um cessar-fogo.

Para perceber o que Putin pretende, é necessário recuar às condições que Moscovo tem apresentado. A posição russa mantém como ponto central a questão territorial e em junho, o Kremlin reafirmou que não alterou as condições estabelecidas por Putin em 2024 para um acordo de paz.

A exigência territorial

Uma das principais exigências russas é a retirada das forças ucranianas das regiões de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, territórios que Moscovo reivindica como seus apesar de não controlar totalmente essas áreas.

Putin afirmou anteriormente que a Rússia estaria preparada para cessar as operações militares e iniciar negociações caso Kiev retirasse as suas tropas desses territórios e aceitasse formalmente outras condições russas.

A questão territorial continua a ser um dos maiores obstáculos. A Ucrânia rejeita ceder territórios ocupados pela Rússia, enquanto a União Europeia mantém que as fronteiras não podem ser alteradas pela força e que qualquer acordo terá de respeitar a soberania e a integridade territorial ucranianas.

Ucrânia fora da NATO

Outro ponto fundamental para Moscovo é o futuro militar da Ucrânia. Putin exige que Kiev abandone a intenção de aderir à NATO e assuma uma posição de neutralidade.

Essa exigência significa, na prática, impedir que a Ucrânia obtenha uma das garantias de segurança que tem procurado desde o início da guerra. Para a Rússia, a presença ou expansão da NATO junto das suas fronteiras é apresentada como uma ameaça à segurança nacional.

Em propostas discutidas anteriormente entre Moscovo e Washington chegaram também a surgir limites às forças armadas ucranianas e a exclusão de tropas da NATO do território da Ucrânia.

Fim das sanções é outra peça do acordo

Moscovo pretende igualmente o levantamento das sanções ocidentais. A exigência já foi apresentada por Putin como uma das condições para uma solução negociada.

A posição europeia segue no sentido contrário. A UE continua a defender a manutenção da pressão económica sobre a Rússia enquanto esta não aceitar uma paz considerada justa e duradoura.

Por trás destas exigências está uma preocupação mais ampla do Kremlin, nomeadamente garantir que um eventual acordo não permita à Ucrânia reconstruir rapidamente as suas capacidades militares com apoio ocidental e voltar a representar, na perspetiva russa, uma ameaça.

É também por isso que Moscovo insiste no estatuto de neutralidade da Ucrânia e na ausência de forças militares da NATO no país. Para Kiev e para vários governos europeus, contudo, essas condições poderiam deixar a Ucrânia vulnerável a uma nova ofensiva no futuro.

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