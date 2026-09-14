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Os ataques híbridos atribuídos à Rússia estão a colocar novos desafios à União Europeia e à NATO, numa altura em que a guerra na Ucrânia continua.

Segundo a Comissão Europeia, "o recurso a ameaças e campanhas híbridas contra a UE intensificou-se desde a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, que teve início em 24 de fevereiro de 2022". Entre os exemplos de ataques estão atos de sabotagem, perturbação de infraestruturas críticas, ciberataques, manipulação de informações, tentativas de minar a democracia e o processo eleitoral, entre outros.

No início de agosto, um drone carregado com explosivos foi encontrado na área de operações de carga do aeroporto de Leipzig, próximo de vários aviões de carga ucranianos, e um segundo drone terá atingido um avião da transportadora DHL. Alguns dias depois, foi encontrado um terceiro drone num campo em Kabelsketal, junto à zona ocidental do aeroporto.

Como o aeroporto de Leipzig constitui um importante centro europeu de transporte de carga e é utilizado como ponto de trânsito para o envio de ajuda militar destinada à Ucrânia, o Governo alemão acabou por responsabilizar a Rússia pelo que considerou um ataque híbrido.

No entanto, o presidente russo, Vladimir Putin, afirma que a Alemanha não tem provas contra Moscovo e associou as acusações de Berlim à difícil situação política interna da nação europeia. Ao mesmo tempo, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguéi Lavrov, acusou a Alemanha de iniciar uma "verdadeira guerra" contra a Rússia com estas afirmações.

Mas, afinal, como é que todos estes episódios podem ser interpretados? Para Paulo Sande, especialista em assuntos europeus, professor de Ciência Política na Universidade Católica Portuguesa e antigo conselheiro político de Marcelo Rebelo de Sousa, o que tem acontecido mostra como as fronteiras entre os diferentes tipos de conflito estão cada vez mais difíceis de estabelecer.

"Estas classificações clássicas, hoje em dia, estão bastante postas em causa", afirma Paulo Sande, quando questionado pelo 24notícias sobre a diferença entre um ataque híbrido e um ato de guerra convencional.

"Estamos a falar de realidades novas", explica, considerando que a transformação tecnológica está também a alterar a forma como os conflitos se desenvolvem. "No fundo, isto também tem muito a ver com a tecnologia, com a mudança dos tempos."

"Há várias dimensões ou complementos, há várias formas de estes ataques e outros se manifestarem. Esta, por exemplo, com os drones", nota, em referência ao ataque com um drone carregado de explosivos no aeroporto de Leipzig.

"A Rússia testa os limites"

Questionado sobre se o ataque na Alemanha poderá representar uma tentativa de Moscovo testar os limites da resposta europeia, Paulo Sande considera que essa leitura faz sentido.

Segundo o especialista, Moscovo procura perceber "até que ponto a União Europeia, por um lado, e a NATO, por outro, são capazes de dar a este tipo de ameaças uma resposta convincente, sem ela própria se fraturar".

A estratégia russa passa também por ver o que acontece. "A Rússia aposta no tempo", diz. "Já passaram quatro anos e meio, portanto, para todos os efeitos, essa aposta não parece estar a desmontar, o que também justifica e explica que possa estar a haver uma intensificação deste tipo de ataques."

Paulo Sande considera ainda que esta estratégia poderá incluir "uma tentativa de dividir as organizações, a NATO e a União Europeia".

O facto de o episódio ter ocorrido em território alemão confere-lhe uma importância particular. Segundo Paulo Sande, "obriga a uma resposta mais forte, mais significativa, por parte da União Europeia".

Assim, o objetivo de testar as alianças também passa pela forma como estas respondem quando um dos seus membros é atingido. "É uma forma, no fundo, de perceber até que ponto é que há de facto a tal união e a tal solidariedade", afirma.

Sobre a possibilidade de um ataque híbrido justificar a ativação do artigo 5.º da NATO, a resposta de Paulo Sande é direta: "Pode, definitivamente". Contudo, a aplicação dependerá da dimensão e da interpretação do ataque.

"Estamos a falar de um ataque que tem de ter uma certa dimensão. Se for uma verdadeira ameaça, se houver uma ameaça real a um determinado país, a um membro da Aliança", explica.

No entanto, "sem usar o artigo, a forma de reagir a este tipo de ataques acaba por ser a sanção. A única resposta que não fosse esta que está a ser dada seria uma escalada militar".

Há possibilidade de escalada do conflito?

As sanções são, contudo, apenas uma parte da resposta. Questionado sobre se a reação europeia pode funcionar como elemento de dissuasão ou se poderá provocar uma escalada com Moscovo, Paulo Sande reconhece que "existe esse risco".

Ao mesmo tempo, o especialista identifica uma preocupação que considera particularmente relevante: a perceção da fraqueza da resposta europeia.

"Putin não tem nenhum respeito pela Europa, não tem nenhum respeito pelas instituições europeias, considera a Europa e a União Europeia em particular, que são fracos, considera os seus países fracos", considera.

Para Paulo Sande, é neste contexto que se enquadra a importância das sanções e da resposta europeia. "Neste momento discute-se muito o que é que a União Europeia vai fazer", afirma, apontando para o debate sobre novas medidas e sobre os ativos russos congelados na Europa.

Apesar das dificuldades, Paulo Sande rejeita a ideia de uma Europa sem capacidade militar. "Se nós pensarmos no conjunto, o que nós vemos é que o total de exércitos europeus é em si mesmo muitíssimo poderoso."

Mas essa capacidade não elimina as dificuldades de coordenação entre os diferentes países. "O grande problema destas políticas de defesa na Europa sempre foi um problema de interoperabilidade, ou seja, no fundo, de racionalidade", diz Paulo Sande. E dá um exemplo: "Nuns países há exército militar obrigatório, noutros não há. Nuns países há exércitos com muitos recursos humanos, noutros não há. Nuns países existe um determinado tipo de armamento, noutros existe outro."

Ainda assim, considera que a Europa está a reforçar as suas capacidades. "A Europa está a fazer o que tem de fazer, tarde, mas mais vale tarde do que nunca."

Entre as áreas que considera particularmente importantes está a produção de drones. "O drone é neste momento a arma preferencial da guerra moderna, e vai ser cada vez mais, não tenho dúvidas sobre isso."

Ao mesmo tempo, reconhece que a Europa continua dependente dos EUA. "Se pensarmos bem se isso seria suficiente para resistir a uma guerra com a Rússia, provavelmente a Europa teria, de facto, dificuldades em fazê-lo e por isso confirma a aliança, que é a NATO, de que fazem parte os Estados Unidos."

Portugal pode estar na mira da Rússia?

Depois do ataque na Alemanha, poderá questionar-se a possibilidade de o mesmo acontecer em Portugal. Para Paulo Sande, a distância geográfica de Portugal em relação à Rússia poderá oferecer alguma proteção, mas não significaria ficar de fora de um eventual conflito mais amplo.

"Portugal faz parte de alianças e essas alianças, se houvesse uma guerra desse género, mobilizam todos os países", acentua. "Portugal não poderia passar ao lado de uma intervenção se houvesse essa escalada".

Paulo Sande admite ainda que Portugal poderá ser encarado por Moscovo como um país hostil e recorda referências anteriores nesse sentido. Esta semana, Aleksei Chekmarev, adido de imprensa da Embaixada da Rússia em Portugal, recordou essa hostilidade, ao considerar que Portugal “segue as políticas antirrussas da União Europeia e da NATO”.

Ainda assim, considera que a geografia portuguesa constitui uma vantagem. "Geograficamente, somos um país mais afastado", afirma. "Em termos de distância em relação a Moscovo, seremos a capital mais distante."

Porém, apesar dos vários incidentes e da preocupação provocada pelos ataques híbridos, Paulo Sande considera pouco provável uma guerra aberta entre a Rússia e a Europa ou a NATO.

"Não vejo que a Rússia tenha capacidade para ter um conflito desse género", afirma.

Mas há outra ameaça em jogo. "O que deixa toda a gente sem dormir todas as noites é a ameaça nuclear. Sabemos perfeitamente que esse é o grande trunfo do poder militar: a capacidade destrutiva da Rússia", evidencia.

AfD dá "alento às aspirações russas" de dividir a Europa

Por sua vez, há ainda outra ameaça. A extrema-direita está a avançar de forma muito significativa na Alemanha — e as eleições regionais de 2026 estão a mostrar que a Alternativa para a Alemanha (AfD) deixou de ser apenas uma força de protesto para se tornar uma ameaça real à hegemonia dos partidos tradicionais.

O caso mais evidente é o das eleições de Saxónia-Anhalt, realizadas este mês: a AfD conseguiu 43,8% dos votos e 39 dos 83 lugares no parlamento regional. É o melhor resultado da história do partido e coloca-o muito perto de uma maioria absoluta.

Em agosto, a Reuters avançava que os serviços de segurança alemães tinham identificado um aumento das campanhas de desinformação apoiadas pela Rússia antes das eleições regionais. Essas campanhas procuravam frequentemente atingir políticos locais adversários da AfD, através de acusações falsas, conteúdos manipulados e tentativas de desacreditar candidatos.

Para Paulo Sande, a ascensão da extrema-direita alemã poderá ser encarada por Moscovo como uma oportunidade para aprofundar as divisões internas da União Europeia.

"Este partido alemão vem sempre a ganhar espaço na Alemanha. "E a verdade é que o partido acaba por, de alguma maneira, dar alento às aspirações russas de, no fundo, conseguir dividir a Europa", afirma.

A estratégia russa, na leitura de Paulo Sande, não passa necessariamente por conseguir colocar diretamente partidos aliados no poder. Uma das apostas será contribuir para o crescimento de forças políticas que contestam o apoio europeu à Ucrânia.

"É completamente explícito, não faltam provas. Trabalham no sentido de conseguir que partidos políticos que de alguma forma são contra a ajuda à Ucrânia cresçam. É o caso da AfD, que é contra a ajuda da Alemanha à Ucrânia, querem que essas ajudas deixem de existir", explica.

Paulo Sande considera que esta poderá ser uma aposta de longo prazo de Moscovo, relacionada com a própria duração da guerra. "É a lógica de prolongar uma guerra que há muito tempo parece não ir a lado nenhum para a Rússia", afirma.

Além disso, considera que "o crescimento na Europa de partidos com simpatias russas, com simpatias para com Putin, acaba por fazer diminuir e eventualmente até fazer desaparecer o apoio da União Europeia".

Todavia, a vitória da AfD num estado alemão "não significa por si só uma alteração imediata da política externa alemã", até porque ainda é necessário perceber "como é que vai ser a solução de governação do Estado".

Ainda assim, o resultado eleitoral é, para o especialista, um sinal político relevante, sobretudo porque a AfD já atingiu uma dimensão nacional que torna difícil ignorá-la.

Para Paulo Sande, "não há dúvida nenhuma" de que a Rússia pretende influenciar as eleições europeias. "Há certamente um objetivo estratégico da Rússia em conseguir dividir, a grande maioria jurídica, e até popular, de apoio à Ucrânia."

Segundo o especialista, essa influência pode assumir várias formas. "Não é apenas feito através da interferência nas eleições", diz, referindo-se também ao papel desempenhado por determinados partidos e figuras políticas europeias, como já aconteceu na Hungria com Orbán, que mantinha uma relação de proximidade política com Moscovo.

Mas, ao mesmo tempo, ainda há muitas dúvidas. "Não sabemos bem o que é que a Rússia faz para além desta questão da desestabilização e, sobretudo, de procurar ter os seus aliados em vários países europeus, de maneira a enfraquecer a vontade dos eleitores".

Para Paulo Sande, essa influência pode ser exercida através da construção de uma perceção de que a política de confronto com Moscovo representa um risco demasiado elevado.

"É a melhor maneira de o conseguir. O objetivo passa por convencer as pessoas de que atacar a Rússia, ter a Rússia como inimigo, não é uma coisa boa", conclui.

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