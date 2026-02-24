Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"São quatro anos de sofrimento para todo o povo da Ucrânia, os seus militares, mas também para imensos alvos civis", disse Paulo Rangel, numa mensagem publicada na rede social X

Para o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, "a violação do direito internacional, da soberania, da integridade territorial e da Carta das Nações Unidas, de valores em que todos acreditamos, é verdadeiramente dramática".

"Celebramos estes quatro anos com tristeza, com preocupação, mas também acreditando que, em 2026, seja possível um acordo de paz, sustentável, duradouro, justo", disse ainda.

___

