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Fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros indicou à CNN que Portugal já saudou o cessar-fogo, considerando-o um passo relevante para a estabilização da região.

Desde o início da escalada do conflito, a 2 de março, o Governo português tem manifestado solidariedade com o Líbano, defendendo a sua soberania e integridade territorial, ao mesmo tempo que condenou os ataques do Hezbollah que estiveram na origem da atual situação.

O Executivo tem também criticado de forma reiterada os ataques de Israel, apelando a uma cessação total das hostilidades, considerada essencial para a proteção da população libanesa e para o avanço do processo de paz em curso na região, mediado pelo Paquistão.

Esta é a segunda deslocação de Paulo Rangel a Beirute, depois de, em fevereiro de 2025, ter sido o primeiro ministro dos Negócios Estrangeiros a reunir-se com o novo primeiro-ministro e o novo chefe da diplomacia libanesa, mantendo-se desde então contactos regulares entre os dois países.