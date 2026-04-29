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Paulo Rangel começou por esclarecer na entrevista que o Governo "não apoia, não subscreve e não está envolvido neste conflito" entre os EUA e o Irão.

"O Irão é, de facto, uma ameaça e ficou comprovada com o próprio rebentar do conflito. A primeira reação do Irão não foi responder apenas àqueles que desencadearam o ataque, os Estados Unidos, mas atacar o Qatar, o Omã, os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, o Bahrein, o Kuwait, o Azerbaijão, a Turquia, a Jordânia e o Chipre", recordou.

Segundo o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, o conflito está agora numa fase "extremamente volátil", mas "a verdade é que tem sido uma fase de cessar de fogo, apesar do problema de conversações entre as duas partes".

Rangel frisou ainda que "não é legítimo" haver ataques a outros países. "Não é legítimo atacar a Arábia Saudita ou atacar a Turquia, ou atacar o Qatar ou o Omã. Curiosamente, o Omã era o mediador e estava a tentar encontrar uma solução para evitar-se este conflito".

Sobre um cessar-fogo em breve, reconhece essa possibilidade. "Não estou pessimista, neste momento estou expectante, mas eu julgo que há condições porque, de facto, ambas as partes perceberam bem que esta situação não traz vantagem real".

Questionado sobre que tipo de aliado é Portugal face aos EUA, o ministro lembrou que o país não foi alvo de qualquer "qualificação ou classificação desse tipo".

"Como membro da NATO, eu tenho uma ideia muito clara de que todos os aliados são aliados fiáveis. Isto não significa que tenham todos as mesmas posições ou exatamente as mesmas visões geopolíticas", acentuou.

"Há aliados com posições muito diferentes sobre várias matérias e a questão da fiabilidade àquilo que é a missão da NATO e àquilo que são os seus objetivos e os seus compromissos não está em causa", reforçou mais à frente na entrevista.

Quanto à utilização da Base das Lajes pelos EUA, Rangel disse que "o material que passa" pelos Açores é utilizado apenas "como resposta a ataques".

"Perante uma determinada ofensiva há uma resposta", realçou. "E isso foi feito já depois de terem sido iniciados os ataques" no Irão — e sem estarem em causa "ataques a civis".

Além disso, considerou que "a presença é ínfima". "Se pensar na escala da presença de forças norte-americanas e de todos os seus recursos na região, nós estamos a falar de uma presença que não é, provavelmente, muito relevante através do que é o espaço aéreo".

"Nós temos um acordo com os Estados Unidos. E esse acordo prevê, precisamente, esse tipo de circunstâncias. Prevê outras, nas quais não é precisa uma alteração específica", como operações da NATO ou de outra natureza, reforçou.

De recordar que, no início de março, o ministro explicou que o Governo permitiu a passagem de aeronaves norte-americanas pela base das Lajes de forma "condicional", explicando que assa autorização chegou apenas quando o primeiro ataque já tinha ocorrido, o que significa que nenhum dos aviões usados nessa operação terá passado pelas Lajes.

Rangel disse ainda que quando surgiu o pedido de autorização, o Governo prontamente informou o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, o então Presidente-eleito António José Seguro e três líderes de partidos da oposição.

O ministro explicou que a utilização da base das Lajes por parte dos EUA tem três condições impostas por Portugal, garantindo que “os EUA naturalmente comprometem-se a cumprir essas condições”: a base só pode ser utilizada em caso de resposta, ou seja, de retaliação a um ataque iraniano; o ataque tem de obedecer aos princípios da necessidade e proporcionalidade; e os alvos da operação têm de ser apenas de natureza militar.

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