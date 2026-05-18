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Paulo Rangel confirmou estar disponível para ser ouvido no Parlamento sobre o tema e adiantou que irá propor quarta-feira para a audição, admitindo que esta possa decorrer em sessão pública.

A audição foi pedida com caráter de urgência pelo PS, na sequência de declarações do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, que afirmou que Portugal tinha autorizado a utilização da Base das Lajes no contexto do conflito com o Irão.