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Paulo Rangel confirmou estar disponível para ser ouvido no Parlamento sobre o tema e adiantou que irá propor quarta-feira para a audição, admitindo que esta possa decorrer em sessão pública.

A audição foi pedida com caráter de urgência pelo PS, na sequência de declarações do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, que afirmou que Portugal tinha autorizado a utilização da Base das Lajes no contexto do conflito com o Irão.

Paulo Rangel reiterou que as declarações de Marco Rubio não devem ser interpretadas de forma literal e manifestou surpresa perante as críticas socialistas, recordando que o líder do PS tinha sido informado sobre o processo antes da decisão portuguesa.

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