"Foi uma tarde muito bem passada na garraiada do CDS em Vila Franca de Xira. Como anunciado, o candidato pegou (ou tentou pegar) um bezerro", escreveu Paulo Núncio na sua conta de Instagram, onde publicou o vídeo da garraiada organizada pelo CDS, este sábado, na qual acabou colhido sem gravidade.

Em Vila Franca de Xira, o CDS concorre em candidatura autónoma, estando o aliado de Governo, o PSD, em coligação com a Iniciativa Liberal.

O slogan da campanha do CDS é “Pegar os problemas com coragem”.

A candidatura de Paulo Núncio promoveu a garraiada no tentadero do Cabo (Vila Franca de Xira), justificando a iniciativa "a importância de preservar a memória, a tradição e a cultura vilafranquense".

