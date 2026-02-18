Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em declarações à imprensa, Paulo Fernandes explicou que o objetivo do projeto passa por criar uma “interligação de partes”, garantindo coordenação entre todas as estruturas governativas. No entanto, sublinhou que existem dois desafios: “Uma das dificuldades no país é conjugar as escalas. Qual é a escala ótima para tratar determinados assuntos? Para uns, pode ser uma ‘geometria local’, para outros ‘mais intermunicipal’, outros ‘regional’, e nalguns casos é impossível fugir a uma escala nacional ou até europeia.”

O coordenador destacou ainda a complexidade da vertente interdisciplinar: “Outra parte muito difícil é como ligamos as áreas diferentes de atuação nas administrações. Como é que isso se processa a partir de uma estrutura que se pretende ‘leve e ágil’, que possa integrar conhecimentos diversos? Na equipa procurei alguém muito próximo das regiões, com conhecimento profundo sobre Proteção Civil, questões ligadas às empresas e também conhecimento institucional, que fizesse ponte com a comunidade."

Deixando uma homenagem a todos os presidentes de Câmara que têm sido "incansáveis" na resposta e luta.

Paulo Fernandes destacou ainda a importância de criar condições em todos os níveis: “Coisas tão simples podem fazer a diferença. Quando se começou a fazer a comunicação das medidas, a primeira coisa que se fez foi uma leitura conjunta de todas as medidas da economia: economia, segurança social, IEFP, AT… todos os que pudessem estar na sala e online, mesmo com dados ainda limitados. Combater o ‘não normal’ implica organizar sessões temáticas para cada instituição. Parece óbvio, mas é preciso juntar as peças e fazer a ‘interface’. Hoje o modelo está estabilizado e fazemos sessões duas a três vezes por semana pelo território.”

O ex-autarca do Fundão salientou também o papel da comunidade científica: “Não é só pensar no curto prazo. Fazer o urgente e bem não é fácil, mas impõe-se. É necessário tirar ilações e construir abordagens de médio e longo prazo.”

"Estamos numa altura de pré- construção e contrução urgente perante as debilidade urgentes, mas temos de começar a organizar e planear a coesão social".

