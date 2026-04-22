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Segundo o ECO, Paulo Carmona, atual diretor-geral da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), foi escolhido para liderar a Infraestruturas de Portugal.

Carmona teve o nome aprovado pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP) e deverá iniciar funções em maio, marcando assim a entrada formal na presidência da empresa pública.

Com esta nomeação, o gestor sucede a Miguel Cruz, cujo mandato e do restante conselho de administração terminou no final de 2024. Contudo, a administração manteve-se em funções até à escolha de nova liderança, assegurando a continuidade da gestão da entidade.

Antes de assumir a DGEG, em setembro de 2024, Paulo Carmona desempenhou funções como CEO da Prio entre 2006 e 2009, presidiu à Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis entre 2013 e 2016 e foi consultor estratégico da Entidade Reguladora do Setor Energético entre outubro de 2022 e setembro de 2024, ao longo de uma carreira ligada ao setor energético.

É licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa e frequentou o Mestrado em Filosofia do Conhecimento na mesma instituição. Em 2012, realizou o Programa de Alta Direção de Empresas da AESE Business School.

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