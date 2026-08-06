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A formação de patrulhas de moradores em vários bairros de Ceuta está a aumentar a tensão na cidade autónoma espanhola, na sequência da recente entrada massiva de migrantes. De acordo com relatos publicados pela imprensa espanhola, alguns grupos organizam vigilâncias e ações para afastar migrantes, enquanto as autoridades alertam para episódios de violência e apelam à contenção.

Segundo o El País, moradores de bairros como Postigo, Benítez e Los Rosales criaram patrulhas para controlar os acessos às zonas residenciais, chegando a bloquear ruas e a coordenar ações através de grupos de WhatsApp. Em alguns casos, os participantes terão recorrido a bastões e outros objetos para intimidar migrantes que permanecem na cidade.

O jornal relata ainda testemunhos de migrantes que afirmam ter sido agredidos, mas que evitam apresentar queixa por receio de serem detidos ou devolvidos a Marrocos. A polícia espanhola terá intervindo em algumas situações para dispersar os grupos, sem que tenham sido efetuadas detenções.

A situação surge após a entrada irregular de cerca de 72 mil pessoas em Ceuta no final de julho. Embora a maioria já tenha regressado a Marrocos ou abandonado a cidade, as autoridades estimam que ainda permaneçam entre dois e seis mil migrantes, muitos deles escondidos em zonas periféricas e sem acesso a bens essenciais.