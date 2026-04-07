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A peregrinação, que decorre na Cova da Iria, evoca a primeira aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos em 1917 e é a mais participada das celebrações anuais, tendo recebido mais de 450 mil peregrinos no ano passado. Estas peregrinações, que se realizam entre maio e outubro, reúnem milhares de fiéis em momentos de oração e renovação da fé.

D. Rui Valério, natural de Urqueira, no concelho de Ourém, nasceu a 24 de dezembro de 1964. Formou-se em Filosofia e Teologia em Roma, especializou-se em Teologia Dogmática e realizou uma pós-graduação em Espiritualidade Missionária na Bélgica. Professou perpetuamente na Congregação dos Missionários Monfortinos em 1990 e foi ordenado sacerdote a 23 de março de 1991.

Ao longo da sua carreira, desempenhou diversas funções pastorais, incluindo capelão militar, vigário paroquial, pároco e arcipreste. Em 2016 foi nomeado pelo Papa Francisco como “Missionário da Misericórdia” e, em 2018, bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança, acompanhando várias missões internacionais. A 10 de agosto de 2023 tornou-se 18.º Patriarca de Lisboa.

D. Rui Valério é presença regular em Fátima, onde preside também a outras peregrinações, como a Bênção dos Capacetes.

As próximas peregrinações serão presididas por diferentes prelados: em junho por D. José Miguel Barata Pereira, bispo da Guarda; em julho por D. Pedro Alexandre Fernandes, bispo de Portalegre‑Castelo Branco; em agosto por D. Andrés Carrascosa Coso, núncio apostólico em Portugal; em setembro por D. José Manuel Imbamba, arcebispo de Saurimo, Angola; e em outubro por D. Sebastião Mascarenhas, bispo de Baroda, na Índia.

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