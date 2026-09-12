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Portugal continua preso a um modelo de crescimento fraco e precisa de reformas estruturais para mudar de trajetória. Esta é uma das principais conclusões da primeira fase do estudo "Bloqueios versus Reformas: uma visão para Portugal", coordenado pelo antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, pelo ex-deputado socialista Sérgio Sousa Pinto e pelo presidente da Associação Comercial do Porto, Nuno Botelho.

O diagnóstico aponta a baixa produtividade como o principal travão ao crescimento. Desde 1999, a economia portuguesa cresceu, em média, apenas 1,1% ao ano, um dos desempenhos mais fracos da União Europeia. Mesmo nos períodos de maior expansão, o crescimento terá resultado sobretudo do aumento do emprego e não de ganhos significativos de produtividade.

O estudo identifica, contudo, um conjunto mais amplo de problemas. Entre os obstáculos estão a falta de investimento e inovação, a reduzida dimensão das empresas portuguesas, problemas ao nível do capital humano e da qualidade da gestão, dificuldades de financiamento e uma especialização produtiva considerada insuficiente.

A lista inclui ainda problemas relacionados com o funcionamento do Estado e das instituições. Centralismo, burocracia, fiscalidade, lentidão da Justiça, dificuldades no acesso à habitação e excesso de barreiras regulamentares são apontados como fatores que dificultam o investimento e a circulação de recursos.

O trabalho entra agora numa segunda etapa, que terá como objetivo transformar o diagnóstico numa agenda concreta de reformas. Os autores pretendem avaliar medidas, calendarização, custos, formas de financiamento e possíveis impactos das alterações propostas.

O estudo analisa também a utilização dos fundos europeus. A questão, segundo os responsáveis, não deverá limitar-se ao montante executado, mas ao que permanece na economia depois desse investimento, nomeadamente em produtividade, inovação, exportações e capacidade produtiva.

Áreas como a saúde, a energia e os mercados financeiros deverão continuar a ser aprofundadas durante a segunda fase do trabalho, que conta com o apoio científico da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade do Porto.

As conclusões finais deverão ser apresentadas até ao final deste ano e entregues ao Governo de Luís Montenegro e ao Presidente da República, António José Seguro. A intenção é contribuir para uma agenda de reformas que permita aumentar o crescimento, melhorar salários e emprego, reter talento e garantir capacidade para financiar o Estado social.

O estudo surge num momento em que Passos Coelho tem defendido publicamente uma aceleração das reformas estruturais. O antigo primeiro-ministro tem considerado que Portugal não pode continuar a depender sobretudo do aumento do emprego para crescer e que o fim dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência torna mais urgente uma mudança estrutural da economia.

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