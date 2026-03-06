Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em declarações aos jornalistas no Porto, Pedro Passos Coelho afirmou: "Não sou candidato a coisíssima nenhuma. No dia em que o quiser fazer, será por um imperativo de consciência e nada mais". O social-democrata sublinhou ainda que continuará a dar contributos ao país sempre que considerar relevante, sem se deixar condicionar por questões partidárias.

O antigo presidente do PSD aproveitou para deixar conselhos a Montenegro, recomendando que o atual primeiro-ministro se concentre no exercício das suas funções: "Fechámos um ciclo eleitoral longo e agora há quase três anos e meio pela frente. É tempo de se concentrar nas responsabilidades do cargo".

As declarações surgem depois de Montenegro ter sugerido que as diretas no partido se realizem em maio e desafiado publicamente quem tivesse um “caminho diferente e alternativo” a apresentar-se, numa referência indireta às críticas recentes de Passos Coelho ao Governo.