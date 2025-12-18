Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A política de congelamento tarifário reflete “um aumento consistente do investimento público”. Segundo a TML, “em 2019 registavam-se cerca de 6 milhões de passes carregados; em 2024 o valor ultrapassou os 11 milhões, um crescimento de 75%. Em 2025, a procura já supera os anos anteriores (cerca de 12 milhões em 2025), demonstrando que o transporte público voltou a ocupar um lugar central nas escolhas de mobilidade da população.” Atualmente, as viagens realizadas com passe navegante® na área metropolitana de Lisboa (AML) “representam cerca de 90% do total de viagens realizadas, seja por utilizadores frequentes como ocasionais”.

A TML sublinha que a reforma foi profunda: “antes do navegante existiam cerca de 8 mil tipologias de passes, com uma forte fragmentação territorial. Atualmente existem apenas duas modalidades — navegante municipal e navegante metropolitano — com cobertura total da área metropolitana de Lisboa, quando anteriormente o passe com maior abrangência geográfica servia apenas 30% do território sem cobrir todos os modos de transporte.”

O financiamento dos passes navegante® resulta do Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART), em vigor entre 2019 e 2023, e, desde 2024, do Incentiva + TP, que “trouxe maior estabilidade e previsibilidade às autoridades de transporte, neste caso, à Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), permitindo planear investimento com uma visão plurianual. Esta previsibilidade é essencial para promover uma evolução mais consistente do sistema e reforçar a sua integração e sustentabilidade a médio e longo prazo.”

Lançado em 2019, o navegante “nasce como um tarifário, mas afirma-se hoje como um instrumento central de política pública de mobilidade. Operado pela TML, é um ecossistema integrado que assegura intermodalidade, interoperabilidade e simplificação do acesso aos transportes em toda a AML, possibilitando o acesso a parques de estacionamento dissuasores, bicicletas partilhadas, eventos e outros serviços de mobilidade.”

Para assinalar o congelamento do preço, a TML lança hoje uma campanha informativa dirigida aos passageiros, destacando “a manutenção do preço do passe navegante® e deixando um agradecimento público aos milhões de passageiros que diariamente escolhem o transporte público para as suas deslocações.”

A TML reconhece que o crescimento da procura “traz novos desafios. O sistema melhorou, mas transporta hoje muito mais pessoas, exigindo novos e mais ambiciosos investimentos. O compromisso é claro: continuar a reforçar a oferta, modernizar infraestruturas e material circulante e intervir nas linhas com excesso de procura, garantindo que o aumento de utilizadores se traduz em melhor serviço e não em sobrecarga.”

A Área Metropolitana de Lisboa, a TML, os Municípios e o Governo assumem que “o navegante não é um ponto de chegada, mas uma política pública em permanente construção, central para a coesão territorial, a competitividade da região e a qualidade de vida de quem vive e trabalha na Área Metropolitana de Lisboa”.

Quais os preços do Passe Navegante?

O Passe Navegante em Lisboa (válido na Área Metropolitana de Lisboa – AML) tem os seguintes preços mensais, que se mantêm sem aumento em 2026:

Preços do Passe Navegante (mensal)

Navegante Metropolitano (válido em todos os transportes públicos da AML): 40 euros ;

Navegante Metropolitano +65 (para maiores de 65 anos): 20 euros ;

Navegante Municipal (válido dentro de um só município da AML): 30 euros.

Passes Família

Navegante Metropolitano Família : até 80 euros por agregado familiar (máximo de dois passes);

Navegante Municipal Família: até 60 euros por agregado familiar (máximo de dois passes).

Outras modalidades

Navegante 12 (gratuito para crianças até aos 12 anos): gratuito.

Estes passes permitem fazer viagens ilimitadas no mês dentro da sua área de validade (municipal ou metropolitana).

