“O barulho dos fogos-de-artifício tradicionais perturbam pessoas de todas as idades, sendo especialmente afetadas crianças com autismo e pessoas idosas, bem como os animais. Estudos comprovam que estas crianças podem fugir de casa, perder-se e sofrer sérios acidentes devido ao pânico causado por estes artefactos pirotécnicos”, afirma a porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, lembrando que também os animais domésticos e selvagens ficam assustados, o que pode levar ao aumento da sua frequência cardíaca e à estimulação da produção de adrenalina e de hormonas de stress.

No Projeto de Resolução hoje entregue, o PAN recomenda ao Governo que, "em articulação com a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Associação Nacional de Freguesias, incentive os municípios e as freguesias a substituírem progressivamente os fogos-de-artifício tradicionais nos seus eventos públicos por alternativas sustentáveis e de baixo ruído – à semelhança do que já aconteceu em Bristol, no Reino Unido, onde se optou por utilizar fogos silenciosos".

"É ainda recomendada a promoção de uma campanha nacional de sensibilização sobre os impactos negativos da utilização da pirotecnia tradicional nas pessoas, animais e ambiente", pode ler-se.

De acordo com Inês de Sousa Real, “os fogos-de-artifício habitualmente utilizados provocam ainda diversos problemas ambientais, como o risco de incêndio, a poluição sonora e a libertação de substâncias tóxicas perigosas, situação para a qual diversas associações ambientalistas têm alertado”.

