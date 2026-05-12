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No dia 10 de maio, um voo fretado pelo governo dos Países Baixos aterrou no aeroporto de Eindhoven transportando 26 passageiros provenientes do MV Hondius, navio associado ao surto de hantavírus.

Entre os passageiros encontravam-se oito cidadãos neerlandeses e pessoas de várias nacionalidades, incluindo Portugal, Alemanha, Bélgica, Índia, Argentina, Ucrânia, Filipinas, Grécia, Guatemala e Montenegro. O grupo tinha sido evacuado da ilha espanhola de Tenerife, onde o navio atracou após o registo de vários casos suspeitos da doença.

As autoridades neerlandesas confirmaram que todos os passageiros foram submetidos a avaliações médicas antes da partida e viajaram sob supervisão sanitária. O avião utilizado permitia manter distanciamento suficiente entre os ocupantes durante o voo.

Os cidadãos neerlandeses serão agora transportados para casa por equipas especializadas e permanecerão em quarentena domiciliária durante seis semanas, cerca de 42 dias, sob acompanhamento das autoridades de saúde. Já os passageiros sem residência nos Países Baixos serão encaminhados para instalações de isolamento organizadas pelos serviços municipais de saúde.

Esta noite, dois dias depois, chegou ainda a Eindhoven um segundo voo com 22 pessoas a bordo, incluindo 19 membros da tripulação do navio e três profissionais de saúde. Entre estes encontram-se especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC).

Segundo o governo neerlandês, toda a operação envolveu uma coordenação internacional considerada “complexa”, contando com o apoio das autoridades espanholas, equipas diplomáticas e profissionais de saúde destacados em Tenerife.

O ministro neerlandês dos Negócios Estrangeiros, Tom Berendsen, agradeceu o trabalho das autoridades envolvidas e destacou os esforços realizados para garantir uma evacuação “segura e controlada”.

O surto de hantavírus no MV Hondius continua a ser acompanhado de perto pela comunidade internacional, depois de terem sido registadas mortes e casos suspeitos entre passageiros e tripulantes. A Organização Mundial da Saúde está a investigar a possibilidade de transmissão entre humanos, considerada rara neste tipo de vírus.

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