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Depois do desembarque das últimas pessoas em Tenerife, nas Ilhas Canárias, o MV Hondius partiu para os Países Baixos, mais propriamente para Roterdão, numa viagem de cinco dias, de acordo com a operadora Oceanwide Expeditions.

O navio recebeu combustível e suprimentos antes de enfrentar a última etapa da viagem conturbada, na qual morreram três passageiros, um casal neerlandês e uma mulher alemã - infetados por um hantavírus capaz de transmissão humana. O corpo da vítima alemã segue a bordo do navio.

Ao final da tarde, um dos 14 passageiros espanhóis testou positivo para a infeção, apesar de estar assintomático. Até ao momento, a OMS reportou seis casos confirmados e dois prováveis, além do espanhol.

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