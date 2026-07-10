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Segundo a companhia aérea, o avião regressou ao aeroporto de Salónica após a janela de um passageiro se desprender durante o voo. A Ryanair adiantou que uma pessoa recebeu assistência médica, sem fornecer mais detalhes sobre o incidente.

De acordo com duas fontes aeroportuárias citadas pela Reuters, a despressurização da cabine ocorreu depois de uma peça do motor se ter soltado e atingido uma janela, levando um passageiro a ser parcialmente sugado para o exterior da aeronave. As autoridades ainda não esclareceram a causa da quebra da janela.

A Administração Federal da Aviação dos Estados Unidos (FAA) confirmou que o avião é um Boeing 737 NG e informou que está disponível para apoiar a Autoridade Helénica da Aviação Civil e o Conselho Nacional para a Segurança nos Transportes dos EUA (NTSB) na investigação.

Dados do FlightRadar24 mostram que o avião interrompeu o voo e regressou a Salónica na manhã desta sexta-feira. Segundo os mesmos dados e uma fonte citada pela Reuters, a mesma aeronave já tinha regressado ao aeroporto na quinta-feira à noite, pouco depois da descolagem, quando efetuava um voo para Sarajevo, embora o motivo não seja conhecido.

A Ryanair informou que a aterragem decorreu sem incidentes e que os passageiros regressaram ao terminal. A aeronave permanece em Salónica, onde o caso está a ser investigado.

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