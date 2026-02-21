Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Da parte do Governo, a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, elogiou a escolha, salientando o reconhecimento profissional e a experiência do novo governante, bem como a sua “consciência do interesse público”, que considera determinante para o desempenho das novas funções.

Reações dos partidos

O Partido Comunista Português (PCP) sublinhou que, “independentemente da personalidade indicada”, a questão central será a política a prosseguir. Em comunicado, citado pelo Observador, os comunistas destacam a necessidade de valorização dos profissionais das forças de segurança, melhores condições de trabalho e reforço dos meios da Proteção Civil, com especial atenção aos bombeiros e às respetivas carreiras.

O partido aponta ainda para a importância de investimento na prevenção e preparação do país face a intempéries, incêndios e outras situações de risco, defendendo que a atuação governativa deve salvaguardar direitos, liberdades e garantias.

Pelo Livre, a deputada Patrícia Gonçalves considerou que Luís Neves “tem uma tarefa difícil pela frente”, mas classificou a escolha como “positiva”. A parlamentar destacou a capacidade de ação demonstrada pelo governante e a defesa de valores democráticos, sublinhando que terá de garantir articulação eficaz entre polícias, bombeiros e Proteção Civil, acrescentando que em matérias como a emigração e o combate ao racismo tem assumido posições próprias.

Também a Iniciativa Liberal reagiu à escolha, com a líder Mariana Leitão a afirmar esperar que o novo ministro “esteja à altura da responsabilidade” num momento que considera exigente para o país. A dirigente liberal defende reformas concretas, melhor coordenação e planeamento eficaz, alertando que “o país não aguenta continuar a viver de anúncios sem consequência” e garantindo que o partido acompanhará de perto a atuação governativa.

Do lado do Partido Socialista, o secretário-geral José Luís Carneiro manifestou confiança no desempenho do novo titular da pasta, que descreveu como “um excelente profissional” e “uma personalidade forte num Governo frágil”. O socialista expressou a expectativa de sucesso num ministério que considera central para a soberania.

Na mesma reação, o recandidato à liderança do PS destacou as posições anteriormente assumidas pelo novo ministro sobre a inexistência de relação entre imigração e segurança, defendendo uma abordagem ao sistema de segurança interna centrada na salvaguarda do interesse do Estado e numa cultura de serviço público.

Rui Gomes da Silva, do partido Chega, afirmou que o novo ministro da Administração Interna terá “muitos dossiers para resolver” e “muito trabalho que não foi desenvolvido nem tratado” nos últimos anos. Entre as prioridades, destacou as forças de segurança, nomeadamente a revisão das carreiras, o problema do comando unificado dos bombeiros e a reorganização da Proteção Civil, áreas que considera exigirem intervenção urgente do novo titular da pasta.

Sublinhando que o ministro “não vem da área da Administração Interna”, Rui Gomes da Silva defendeu que isso aumenta a responsabilidade de apresentar resultados, acrescentando que “não pode haver qualquer desculpa para que esses problemas não sejam resolvidos”. Garantiu ainda que o Chega será “implacável no escrutínio” da atuação governativa.

O dirigente apelou também ao novo responsável para que “afaste de uma vez por todas a política das perceções”, numa referência a declarações anteriores do então diretor da Polícia Judiciária sobre a criminalidade.

O grupo parlamentar do Chega anunciou ainda que vai chamar o novo ministro à Assembleia da República para prestar esclarecimentos sobre a estratégia que pretende seguir para o setor.

Reações institucionais

A Associação dos Profissionais da Guarda (APG) manifestou surpresa com a nomeação e apelou a uma mudança de paradigma. O presidente, César Nogueira, alertou para possíveis tensões entre forças de segurança, nomeadamente devido às diferenças no subsídio de risco atribuído aos inspetores da Polícia Judiciária face a elementos da PSP e da GNR. O responsável defendeu alterações estruturais ao programa do Governo e ao estatuto remuneratório, advertindo que a ausência de mudanças poderá levar a ações de protesto, embora tenha manifestado disponibilidade para trabalhar com o novo ministro.

Já a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) saudou a nomeação, destacando que o novo ministro conhece “as circunstâncias e problemas” do setor da emergência e socorro, revela o Observado, citando a Lusa. O presidente, António Nunes, defendeu que essa familiaridade poderá facilitar a resolução de reivindicações antigas, como a criação de um comando nacional próprio dos bombeiros e a valorização das carreiras, considerando desejável que mudanças avancem antes da próxima época de fogos florestais.

