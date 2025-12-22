Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O PSOE, partido do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, ficou-se pelos 25,87% dos votos e 18 deputados, menos cerca de 14 pontos percentuais e menos dez lugares face às eleições de 2023. A Extremadura foi governada pelos socialistas em nove das 11 legislaturas autonómicas, sete delas com maioria absoluta, tendo o partido apenas falhado a liderança numa eleição, em 2011.

A extrema-direita reforçou de forma significativa a sua presença, com o Vox a tornar-se a terceira força política da região, ao obter 17% dos votos e 11 deputados, mais do dobro da votação e da representação parlamentar conseguidas há dois anos. Nunca a direita e a extrema-direita tinham tido um peso tão expressivo no parlamento autonómico da Extremadura.

As eleições antecipadas foram convocadas pela presidente do governo regional, María Guardiola, do PP, depois de o parlamento ter chumbado os orçamentos para 2026. O sufrágio decorreu num contexto de fragilidade do PSOE a nível nacional, marcado por vários casos judiciais, incluindo um processo com origem na Extremadura que envolve o candidato socialista Miguel Ángel Gallardo, a ser julgado em 2026 por alegado tráfico de influências.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.