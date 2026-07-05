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Segundo o comunicado da Câmara Municipal do Porto, ainda existe uma árvore que "continua a exigir medidas de proteção. Trata-se de uma tília bicentenária que, de acordo com a avaliação técnica preliminar, apresenta um nível de risco relevante para pessoas e bens, e que se encontra mesmo junto à entrada do parque".

Assim, por esse motivo, o acesso ao parque passará a efetuar-se, temporariamente, pelo "portão de entrada e saída de viaturas, localizado junto à entrada principal. A solução foi objeto de vistoria técnica no passado dia 2 de julho, tendo sido considerada adequada e segura para a circulação dos visitantes".

Para a Câmara, a "reabertura do Parque das Águas devolve à cidade um espaço privilegiado de contacto com a natureza, onde as extensas zonas arborizadas proporcionam sombra e conforto, tornando-o um local particularmente agradável para passeios e momentos de lazer. Recorde-se que nos meios urbanos, espaços como este são fundamentais e podem ter efeitos significativos no arrefecimento das cidades".

A avaliação técnica ao património arbóreo prosseguirá durante o mês de julho, permitindo elaborar o relatório final e o respetivo plano de gestão do arvoredo. A intervenção a realizar na tília bicentenária será definida apenas após a conclusão desse processo.

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